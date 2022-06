Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta terça-feira (14)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta terça-feira (14), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Zefa critica Guta por querer se casar com Tadeu sem amá-lo.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, terça (14)

Zuleica e Tenório ficam apavorados diante da curiosidade dos filhos em conhecer a fazenda do pai. Irma demonstra preocupação com Jove e diz a José Leôncio que ele não deveria estimular competição entre os filhos.

Ari elogia o desempenho de Jove durante as aulas de voo. Zefa critica Guta por querer se casar com Tadeu sem amá-lo. Juma discute com Jove. Zuleica se nega a lavar as roupas de Tenório.

Filó fica magoada quando escuta José Leôncio dizer a Irma que Jove é o mais capacitado para estar à frente de seus negócios. Mariana reclama de Jove e Irma com Zaquieu.

Zaquieu tenta convencer Mariana de ir para o Pantanal. Filó não se perdoa por ter mentido a José Leôncio sobre a paternidade de Tadeu.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn