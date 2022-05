Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta terça (3)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta terça-feira (3), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Jove consegue convencer Juma a deixar que ele frequente sua casa.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, terça (3)

Guta se surpreende com Tenório. Tadeu tira satisfações com Jove. José Leôncio questiona Jove sobre seu interesse por Juma. Zaquieu se anima por começar a trabalhar com Madeleine nas redes sociais.

Tibério tenta se aproximar de Muda. Jove e Juma se aproximam. José Leôncio reclama de seu filho com Madeleine, e Filó tenta tranquilizar o companheiro.

Zaquieu ouve uma discussão de Irma com Madeleine sobre ele e fica entristecido. Tibério se surpreende com a tranquilidade de Juma em relação a Jove. José Leôncio decide ter uma conversa séria com o filho.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

