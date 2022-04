Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta sexta-feira (29), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Tadeu ajuda Jove a fotografar o Pantanal.

Resumo de Pantanal hoje, sexta-feira (29)

O Velho do Rio repreende Juma por ter mandado Jove embora. Tibério questiona Muda sobre sua presença na tapera de Juma. Juma não deixa Jove tirar uma foto sua.



Guta decide ir embora com Jove e pede carona para Tadeu. Muda pensa em cumprir sua vingança contra Juma. Jove recrimina Tenório quando ele critica Guta. Jove tem uma longa conversa com José Leôncio.



Tadeu ajuda Jove a fotografar o Pantanal. Juma e Muda são ameaçadas por um caçador.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

