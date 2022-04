Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

No capítulo de estreia da novela 'Pantanal', nesta sexta-feira (22), que vai ao ar às 21h05 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Juma cuida de Jove e teme pela sua morte.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, sexta (22)

O Velho do Rio faz seu ritual na tapera de Juma. José Leôncio e os peões procuram por Jove pelas matas. O fazendeiro culpa Tibério por ter permitido que seu filho saísse sozinho de barco e demite o peão.



Juma cuida de Jove e teme pela sua morte. José Leôncio pensa em como dará a notícia para ex-mulher. Madeleine discute com Mariana sobre Gustavo. Tibério vai com Levi à tapera de Juma. O Velho do Rio deixa Jove aos cuidados de Juma. José Leôncio vai ao Rio de Janeiro falar com Madeleine.



Guta chega à tapera de Juma e pergunta por Jove. Tibério vai embora da fazenda. José Leôncio chega à mansão dos Novaes. Tibério encontra Jove na tapera de Juma.