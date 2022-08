Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (26)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta sexta-feira (26), que vai ao ar às 21h55 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, José Leôncio sente orgulho de José Lucas.

O horário da novela muda, a partir desta sexta, por causa do horário eleitoral gratuito na TV.

RESUMO DE 'PANTANAL' DE HOJE, SEXTA (26)

Ibraim e Ingrid repreendem Érica por ter contado a verdade a José Lucas. José Leôncio sente orgulho de José Lucas. O comparsa de Tenório avisa que enquanto o grileiro não resolver suas pendências com Maria Bruaca, ele não poderá vender nenhum bem. Jove comenta com Juma que José Lucas está diferente.

Tenório conta a Zuleica que está com as contas bloqueadas por causa da ação que Maria Bruaca moveu na Justiça. José Leôncio alerta Alcides para uma possível vingança de Tenório. Irma desabafa com Mariana sobre Trindade. Maria Bruaca enfrenta Tenório. José Lucas pede para José Leôncio tomar cuidado com Tenório.

