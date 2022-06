Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (13)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', neste segunda-feira (13), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Juma atira no braço de Levi.

RESUMO DE 'PANTANAL' DE HOJE, SEGUNDA (13)

Muda é forçada a entrar em um barco com Levi, que a ameaça com uma faca. Filó e Irma se preocupam com o sumiço de Muda. Levi ameaça matar Muda se Juma não lhe devolver sua arma. Juma atira no braço de Levi. Tibério vai atrás do barco de Levi, que sofre um acidente.

Muda decide ficar com Juma na tapera. Tenório descobre Zuleica está sob investigação da Receita Federal. Alcides revela a Guta seu amor. Tadeu desmerece a capacidade de Jove para ganhar a sela de prata. Tenório leva um susto quando Marcelo sugere visitar o Pantanal.

QUE HORAS COMEÇA PANTANAL HOJE?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

