Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (8)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta segunda-feira (8), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, o Velho do Rio diz a Juma que está preocupado com Jove.

RESUMO DE 'PANTANAL' DE HOJE, SEGUNDA (8)

Tadeu reclama com Trindade, dizendo que José Leôncio só tem olhos para Jove. José Leôncio avisa a Guta e seus irmãos que deseja falar com Tenório antes de responder sobre a possível sociedade com eles.

Filó pede que Zefa não faça Tadeu sofrer. Trindade confessa a Irma que sente que a namorada não voltará para ele se viajar para o Rio de Janeiro.

O Velho do Rio diz a Juma que está preocupado com Jove. Tibério repreende Alcides por debochar de Zaquieu. Ingrid teme que a imagem de José Lucas possa prejudicar sua família, mas Ibraim pensa em usar o futuro genro para obter benefício político. Juma sente falta de Jove. Jove se encanta com Miriam.

QUE HORAS COMEÇA PANTANAL HOJE?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

