Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta quinta-feira (28), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, José Leôncio questiona Jove sobre o Velho do Rio.

Resumo de Pantanal hoje, quinta-feira (28)

José Leôncio quer conversar com Tibério. Guta se abre com Jove. Tibério vai embora com José Leôncio, e Muda reage contrariada. José Leôncio questiona Jove sobre o Velho do Rio.

Maria Bruaca reclama da viagem de Tenório. Jove provoca José Leôncio. Mariana se preocupa com as finanças da família. O Velho do Rio pergunta por Jove para Juma. Jove discute com José Leôncio.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn