Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (6)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta quinta-feira (6), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Zé Leôncio volta para casa realizado ao lado de seus três filhos.

RESUMO DE 'PANTANAL' DE HOJE, QUINTA (6)

Renato não se intimida e diz que vai acusar Zé Leôncio de ser o mandante da morte de seu pai. Marcelo chega a tempo de impedir o irmão, diz que esteve na delegacia em Campo Grande e conta a ele quem foi seu pai e todos os crimes que cometeu.

Chocada com os últimos acontecimentos, Mariana diz que pretende voltar a viver no Rio de Janeiro assim que os apartamentos fiquem prontos. Zé Leôncio volta para casa realizado ao lado de seus três filhos. Ele toca o berrante para avisar Filó que está chegando e fica surpreso ao ouvir o som do berrante de seu pai.

A “muda” conta para Tibério que espera um filho dele e deixa o peão emocionado. Zé Leôncio diz para Filó que agora tem certeza que o velho do rio é seu pai.

QUE HORAS COMEÇA PANTANAL HOJE? A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional. Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn