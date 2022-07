Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (21)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta quinta-feira (21), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Tenório tentará convencer Alcides a não tentar contra a vida de José Leôncio e Jove.

RESUMO DE 'PANTANAL' DE HOJE, QUINTA (21)

Tenório volta atrás e desarma Alcides. Mariana fica assustada ao saber que Jove foi jurado de morte por Alcides. Alcides pede a Tenório sua arma de volta, prometendo matar Jove e José Leôncio para ele e o patrão tomarem as terras do fazendeiro. José Leôncio pede a Jove que use a arma em sua cinta.

Jove diz a José Leôncio que pretende conversar com Alcides. Trindade comenta com Irma sua preocupação com Tibério. José Leôncio e Tadeu flagram Trindade e Irma juntos. Tenório descobre que Alcides está tendo um caso com Maria Bruaca. Tenório anuncia que pensa em trazer Zuleica e os outros filhos para a fazenda.

QUE HORAS COMEÇA PANTANAL HOJE?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

