Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (8)

Resumo de 'Pantanal' de hoje, quarta (8)

José Leôncio anuncia aos peões que José Lucas é seu filho. Muda comenta com Juma que entende o ciúme que Jove tem de José Lucas. Filó critica Irma por ter se esquecido do aniversário de Jove.

Guta insinua para Tadeu que José Lucas pode ser um vigarista. Jove diz a Juma que vai se afastar da jovem, para ela entender melhor o que sente por José Lucas. Zefa escuta a conversa de Tenório e Maria Bruaca.

José Leôncio surpreende Jove com uma festa de viola em comemoração ao aniversário do filho. José Leôncio decide que a sela de prata do pai deverá ser disputada por seus três filhos.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

