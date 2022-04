Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

No capítulo da novela 'Pantanal' nesta quarta-feira (20), que vai ao ar às 20h35 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Guta revela a Tenório que se envolveu com o filho de José Leôncio.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, quarta (20)

Guta e Jove saem do rio e descobrem que suas roupas foram roubadas. Tibério tenta ensinar Jove a montar. Guta revela para Tenório ter se envolvido com o filho de José Leôncio. Jove escuta as reclamações do pai sobre ele e considera voltar para o Rio de Janeiro.

José Leôncio viaja para São Paulo. Jove decide ir para o ninhal sozinho e Tibério não consegue impedi-lo. José Leôncio discute com Tadeu. Filó critica Tibério por ter deixado Jove ir sozinho para ninhal. Maria pede que Tenório converse com Guta sobre Jove.

O Velho do Rio vê o barco de Jove ancorado no ninhal. Tadeu reclama da presença do irmão na fazenda. Jove é picado por uma cobra.

Que horas começa Pantanal?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional. Nesta quarta, o folhetim é exibido mais cedo devido ao jogo da Copa do Brasil.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn