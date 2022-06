Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (15)

A novela 'Pantanal', nesta quarta-feira (15), vai ao ar mais cedo devido ao jogo do Athletico-PR x Corinthians. O capítulo iniciará às 20h35 na Rede Globo, após o Jornal Nacional. No capítulo de hoje, Alcides cobra de Tenório as terras que o patrão prometeu.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, quarta (15)

Tenório finge para Maria Bruaca que Zuleica lavou suas roupas. Irma diz a José Lucas que gosta do peão. Tadeu sente ciúmes de Guta, ao saber que a namorada saiu com Alcides.

José Leôncio sente orgulho de Jove. Maria Bruaca pressiona Tenório a se decidir entre ela e Zuleica. Marcelo insiste para Zuleica convencer Tenório a deixá-lo ir para a fazenda.

Alcides cobra de Tenório as terras que o patrão prometeu. Irma se sente embaraçada quando Filó a incentiva a conquistar José Lucas.

José Lucas comenta com Trindade que Juma também se sente atraída por ele. José Leôncio sente orgulho de Jove ao voar no avião pilotado pelo filho.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 20h35, após o Jornal Nacional.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn