Que horas começa 'Pantanal' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (5)

No capítulo da novela 'Pantanal' desta quarta-feira (5), que vai ao ar às 21h55, após o Jornal Nacional, Zaquieu convence Alcides a ficar com Maria Bruaca.

RESUMO DE 'PANTANAL' DE HOJE, QUARTA (5)

Zaquieu convence Alcides a ficar com Maria Bruaca. Alcides confessa a José Leôncio que foi ele quem matou Tenório. Maria Bruaca deixa a cargo de José Leôncio contar para a Guta a história que ele achar mais verdadeira sobre a morte do ex-marido.

José Leôncio aconselha Alcides a ir embora e recomeçar a vida. Maria Bruaca e Alcides decidem ir embora sem se despedir de ninguém. Renato promete matar o peão que atirou em seu pai. Muda faz as pazes com Tibério. Marcelo conversa com Guta sobre a morte de Tenório, que considera mal contada. José Leôncio está pensando em sua vida, quando se assusta com a presença de José Lucas.

QUE HORAS COMEÇA PANTANAL HOJE?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h55, após o Jornal Nacional.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn