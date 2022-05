Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (4)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta quarta-feira (4), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Jove pede para ficar na tapera de Juma.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, quarta (4)

José Leôncio manda Jove voltar para o Rio de Janeiro, e Filó tenta reverter a situação. Jove vai embora escondido da fazenda. Guta se interessa pela forma como Tenório pensa em fazer negócios no Pantanal.

Jove pede para ficar na tapera de Juma. Filó avisa do sumiço de Jove, mas José Leôncio não dá atenção. Juma protege Jove da onça que ronda a tapera.

Zaquieu arruma um encontro para Irma. Juma fala para José Leôncio que Jove foi embora com o Velho do Rio. Irma decide se encontrar com Gustavo.

José Leôncio ordena que os peões encontrem o Velho do Rio. Madeleine flagra Irma na casa de Gustavo.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

