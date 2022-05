Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (11)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta quarta-feira (11), que vai ao ar às 20h35 na Rede Globo, Gustavo aconselha Nayara a evitar um confronto direto com Jove.

Filó se preocupa com Muda e Levi. Tibério conta a Tadeu que pensa em se casar com Muda. Madeleine tenta convencer Jove de que a relação do filho com Juma não dará certo. Gustavo aconselha Nayara a evitar um confronto direto com Jove.

Jove deixa claro para Nayara que ama Juma, e dá permissão à ex-namorada para dizer aos seus seguidores que os dois permanecem juntos. Levi sente ciúmes de Muda com Tibério.

José Leôncio se decepciona com uma decisão de Tadeu. Filó alerta Tibério para ficar de olho em Muda. Tibério flagra Levi assediando Muda.