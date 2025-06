Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (01/06)?

Mais uma edição do programa "Viver Sertanejo" vai ao ar neste domingo (1º). Apresentado por Daniel, a produção começa às 10h05, após o "Globo Rural".

No episódio, Daniel recebe a dupla Henrique & Juliano em um encontro marcado por música e memórias. Os irmãos compartilham detalhes da relação entre eles, revelações pessoais e a trajetória que os transformou em um dos maiores sucessos do sertanejo atual.

Na conversa, os sertanejos relembram a infância, quando brincavam de ser cantores, sem imaginar que, anos depois, estariam se apresentando em palcos lotados pelo Brasil e pelo mundo.

A dupla também recorda um dos momentos mais marcantes da carreira: o show na Times Square, em Nova York, onde gravaram um DVD e reuniram uma multidão. No palco do programa, interpretam sucessos como “Seja Ex”, “Última Saudade” e “Tinta de Amor”. E, ao lado de Daniel, emocionam com “A Maior Saudade”.

Ao longo da temporada, o cantor Daniel já recebeu mais de 20 artistas de diferentes gerações do gênero em sua fazenda em Brotas, no Interior de São Paulo.

Que horas começa o Viver Sertanejo hoje (25)?

O programa "Viver Sertanejo" vai ao ar todos os domingos a partir das 10h05, depois do "Globo Rural", na TV Globo e no Globoplay.

Na atração, Daniel recebe artistas de distintas gerações do sertanejo para conversas, números musicais e tudo que combina com o modo de vida do interior.