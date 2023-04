Que horas começa o The Voice Kids hoje, domingo (9)?

O episódio deste domingo (9) da competição de talentos infantis 'The Voice Kids' começa às 14h15, após exibição da 'Temperatura Máxima', na TV Globo.

Este será o primeiro episódio da nova temporada do reality. Esta nova edição contará com a estreia de Fátima Bernardes como apresentadora além de Carlinhos Brown, Iza e Mumuzinho compondo o novo trio de técnicos.

DINÂMICA

O reality começa com as ‘Audições às Cegas’, fase em que cada técnico escolhe 18 vozes para montar seu time; segue para as ‘Batalhas’, com trios disputando a permanência no programa, cantando a mesma música; na fase dos ‘Shows’, as apresentações são individuais, e somente quatro talentos de cada time seguem adiante na competição.

A fase inédita das ‘Super Batalhas’ qualifica três candidatos de cada grupo para a semifinal; na semifinal, dois candidatos de cada time avançam para o último programa, ao vivo, em que o público de casa decide qual das seis vozes finalistas recebe o prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a Universal Music.

QUE HORAS COMEÇA THE VOICE KIDS?

O programa The Voice Kids vai ao ar às 14h15 logo após a exibição da "Temperatura Máxima".