Que horas começa o The Voice Kids hoje, domingo (7)?

O episódio deste domingo (7) da competição de talentos infantis 'The Voice Kids' começa às 14h20, após exibição da 'Temperatura Máxima', na TV Globo.

Este será o quinto episódio da nova temporada do reality. Esta nova edição conta com a estreia de Fátima Bernardes como apresentadora. Até o momento, 35 vozes já foram selecionadas por Carlinhos Brown, IZA e Mumuzinho.

As audições às cegas da 8ª temporada do ‘The Voice Kids’ continuam neste domingo (7). As vozes estão distribuídas entre: doze para o time de Brown, doze para o time de Mumuzinho e onze para IZA.

QUE HORAS COMEÇA THE VOICE KIDS?

O programa The Voice Kids vai ao ar às 14h20 logo após a exibição da "Temperatura Máxima".