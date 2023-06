Que horas começa o The Voice Kids hoje, domingo (4)?

O episódio da competição de talentos infantis 'The Voice Kids' começa às 14h20 deste domingo (4), após exibição da 'Temperatura Máxima', na TV Globo.

No último episódio da fase das "Batalhas", onde serão definidos os últimos seis candidatos - sendo dois de cada time - a continuar no ‘The Voice Kids’.

Nesta fase, os técnicos terão que selecionar, dentro do seu próprio time, quem fica na competição. Eles dividirão seus times em trios, que irão cantar juntos a mesma música. A cada apresentação, apenas uma voz segue na disputa.

BATALHAS

Pelo Time Brown, quem seguiu na competição foi Vitória Forrozeira, após batalhar com Luana Sousa e Sofia Simplício; Alejandro Rodrigues, que disputou com Renan Santos e Rhyan Gabriel; Laura Medeiros, que batalhou contra Emily Santos e Julia Rodrigues; e Emanuel Motta, que disputou contra Gabriela Cavaco e Igor Mattos.

O Time Iza continua representado por Isa Carmargo, que cantou com Bernardo Caliman e Giovanna Ferreira; Mirelly Raiane, após a apresentação com Júlia Cleff e Laura Lago; Duda Mazolini, que batalhou contra Ana Julia Rodrigues e Anna Bheatriz; e Giulia Amaral, que disputou contra Bia Moura e Mika Donadoni.

No Time Mumu, quem ainda ficou na competição foi Clara Castro, após batalhar com Larah Bia e Louise Dominato; Alícia Rachel, que disputou com Juan Peter e Maria Clara Davite; Lunna Beatriz, que batalhou contra Isa de Souza e Luiza Luz; e Ben Medeiros, que disputou contra Luiz Gustavo e Theu Henrique.

QUE HORAS COMEÇA THE VOICE KIDS?

O programa The Voice Kids vai ao ar às 14h20 logo após a exibição da "Temperatura Máxima".