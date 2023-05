Que horas começa o The Voice Kids hoje, domingo (21)?

O episódio deste domingo (21) da competição de talentos infantis 'The Voice Kids' começa às 14h20, após exibição da 'Temperatura Máxima', na TV Globo.

Com os times formados, chegou a hora da fase das "Batalhas" no programa. Nesta fase, os técnicos terão que selecionar, dentro do seu próprio time, quem fica na competição.

Eles dividirão seus times em trios, que irão cantar juntos a mesma música. A cada apresentação, apenas uma voz segue na disputa.

QUE HORAS COMEÇA THE VOICE KIDS?

