Que horas começa o The Voice hoje? Veja detalhes do programa desta terça (27)

Mais um episódio do programa "The Voice Brasil" vai ao ar na noite desta terça-feira (27), às 22h25, na TV Globo. Participantes agora irão para a semifinal do reality. Confira abaixo a dinâmica de hoje.

Os três candidatos de cada time farão apresentações individuais, e o público vota em sua voz preferida durante o show de cada time. Sem saber o resultado da votação, o técnico escolhe um dos participantes para receber uma pontuação bônus. O candidato que alcançar mais pontos, somando a porcentagem de voto do público e o bônus concedido pelo técnico, é o finalista do time.

Nesta 11ª temporada, a competição é comandada pela apresentadora Fátima Bernardes, e deve chegar ao fim nesta quinta-feira (29), escolhendo a melhor voz do Brasil.

Veja como estão os times para a semifinal:

Time Gaby

Fellipe Dias, Mila Santana e Nath Audizio.

Time Iza

Bell Lins, Cesar Soares e Dgê.

Time Lulu

Brenda Helen, Juceir Jr e Juniô Castanha.

Time Teló

Duda e Isa Amorim, Keilla Junia e Makem