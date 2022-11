Que horas começa o The Voice hoje? Veja detalhes do programa desta terça (22)

O terceiro episódio da 11ª temporada do 'The Voice Brasil' acontece nesta terça-feira (22), às 22h30, na Rede Globo. A novidade deste ano é que a apresentadora Fátima Bernardes assume o programa pela primeira vez, após 10 anos no 'Encontro'.

Lulu Santos, Gaby Amarantos, Iza e Michel Teló serão os jurados desta nova temporada, que reunirá os selecionados pelos quatro nessa mesma quantidade de grupos para disputa. Outra novidade será a presença de Thais Fersoza, esposa de Teló, nos bastidores do programa.

Onde assistir ao The Voice Brasil?

O 'The Voice Brasil' será transmitido na TV Globo às terças e quintas, sempre após a novela 'Travessia', por volta das 22h.

O horário pode ser alterado conforme a programação divulgada diariamente pela emissora.