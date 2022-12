Que horas começa o The Voice hoje? Veja detalhes do programa desta terça (20)

Mais uma batalha dos técnicos acontece na noite desta terça-feira (20) no 'The Voice Brasil'. O novo episódio da 11ª temporada do programa vai ao ar às 22h25, na TV Globo. Os times de Gaby Amarantos, Lulu Santos, Michel Teló e Iza prometem emocionar o público em uma disputa acirrada.

Depois de todas as eliminações e “Pegueis”, a disputa passou a contar com 24 participantes. Na nova fase do programa, os jurados se desafiam em duelos, cada um com uma voz representando o seu time.

No final de tudo, o técnico que tiver mais vitórias ganha uma vantagem para a fase seguinte, o ‘Remix’.

Regras das batalhas

A disputa agora é de time contra time;

Os dois técnicos de fora da batalha escolhem a voz campeã;

A voz que perder deixa a competição

Cada técnico teve direito de passar duas vozes para a próxima etapa antes de começar essa.

ONDE ASSISTIR AO THE VOICE BRASIL?

O 'The Voice Brasil' é transmitido na TV Globo às terças e quintas, sempre após a novela 'Travessia'. O horário pode ser alterado conforme a programação divulgada diariamente pela emissora.

Nesta terça-feira, o programa começa às 22h25.

