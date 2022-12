Que horas começa o The Voice hoje? Veja detalhes do programa desta quinta (8)

O novo episódio da 11ª temporada do 'The Voice Brasil' acontece nesta quinta-feira (8), às 22h25, na TV Globo. Os candidatos do reality musical focam nas "Batalhas", novo momento do programa.

Nesta nova fase do programa, os técnicos Gaby Amarantos, IZA, Michel Teló e Lulu Santos vão dividir os times em duplas, que devem cantar a mesma canção.

No fim da apresentação, o técnico irá escolher um dos participantes para continuar na competição. Eles também terão direito a dois “Peguei”, recurso que serve para resgatar os eliminados das performances.

ONDE ASSISTIR AO THE VOICE BRASIL?