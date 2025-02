Que horas começa o The Masked Singer Brasil neste domingo (9)?

O 4º episódio da 5ª temporada do The Masked Singer Brasil vai ao ar neste domingo (9), nas telas da TV Globo. A atração, apresentada por Eliana, será transmitida a partir das 16h, logo após "Temperatura Máxima", que exibe o filme "Planeta dos Macacos: O Confronto".

Neste domingo, se apresentam os personagens Candinho, de ‘Êta Mundo Bão’; Jade, de ‘O Clone’; Sol, de ‘Vai na Fé’; e Vlad, de ‘Vamp’.

Os jurados fixos Belo, Tata Werneck e Tony Ramos e se junto aos convidados Bianca Bine Sérgio Guizé para escolher quem fica na competição e quem será desmascarado e terá a identidade revelada.

Esta edição homenageia as novelas, dando início à comemoração de 60 anos da emissora. As fantasias dos participantes são inspiradas em personagens icônicos das telenovelas brasileiras. As performances ganham um toque especial com as trilhas sonoras dos folhetins que ganharam destaque na Globo ao longo de seis décadas, criando uma conexão com o público.

QUE HORAS COMEÇA 'THE MASKED SINGER BRASIL’?

O reality vai ao ar após o programa 'Temperatura Máxima', às 16h.

ONDE ASSISTIR?

O programa é exibido na TV Globo, e também está disponível no streaming Globoplay.

