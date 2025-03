Que horas começa o The Masked Singer Brasil neste domingo (2/03)?

Um novo episódio da 5ª temporada do 'The Masked Singer Brasil' vai ao ar neste domingo (2), na TV Globo. A atração, apresentada por Eliana, será transmitida a partir das 15h45min, logo após a 'Temperatura Máxima'.

Esta edição do programa homenageia as novelas da Globo e dá início à comemoração de 60 anos da emissora. As fantasias dos participantes são inspiradas em personagens icônicos dos folhetins e as performances ganham um toque especial com as trilhas sonoras que ganharam destaque na TV ao longo de seis décadas.

Confira as fantasias dessa temporada

Bruno Mezenga de ‘O Rei do Gado’; Candinho e Policarpo de ‘Êta Mundo Bom!’; Carminha de ‘Avenida Brasil’; Catarina e Petrucchio de ‘O Cravo e a Rosa’; Dona Lurdes de ‘Amor de Mãe’; Foguinho de ‘Cobras & Lagartos’; Jade de ‘O Clone’; Jesuíno de ‘Cordel Encantado’; Juma de ‘Pantanal’; Nazaré Tedesco de ‘Senhora do Destino’; Odete Roitman de ‘Vale Tudo’; Penha de ‘Cheias de Charme’; Ruth e Raquel de ‘Mulheres de Areia’; Sol de ‘América’; Tieta da novela homônima, ‘Tieta’; e Vlad de ‘Vamp’.

Que horas começa 'The Masked Singer Brasil'?

O reality vai ao ar após a 'Temperatura Máxima'.

Onde assistir?

O programa é exibido na TV Globo e também está disponível no streaming Globoplay.