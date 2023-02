Que horas começa o The Masked Singer Brasil deste domingo (5)?

O programa The Masked Singer Brasil será exibido, neste domingo (5), às 15h45. O programa vai ao ar na TV Globo logo após "Minha Mãe Cozinha Melhor Que A Sua".

Sob o comando de Ivete Sangalo, os jurados Taís Araújo, Sabrina Sato, Mateus Solano e Eduardo Sterblitch têm a missão de descobrir quem está por trás da máscara.

Durante o programa, o público pode participar de um quiz com brindes.

Além disso, o campeão da 2ª temporada do programa, David Junior aparecerá no terceiro episódio, neste domingo (5). Ele foi o "Dragão", e hoje cantará com Ivete no início. Também integrará a bancada de jurados.

Que horas começa o 'The Masked Singer Brasil’?

O reality vai ao ar no domingo após "Minha Mãe Cozinha Melhor Que A Sua", às 15h45.

Onde assistir?

O programa é exibido na TV Globo e também está disponível no streaming Globoplay.