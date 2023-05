Que horas começa o 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (8)

A novela 'Terra e Paixão' estreia nesta segunda (8) às 21h20, na TV Globo, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Cândida diz que foi Antônio La Selva quem mandou matar Samuel.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA SEGUNDA (8)

Samuel manda Aline fugir com o filho ao perceber uma ameaça em casa. Jurecê tem visões durante ritual na aldeia indígena. Ramiro e os capangas ateiam fogo à casa de Samuel e Aline. Caio ajuda Aline e João, levando mãe e filho para se esconderem na casa de Cândida. Cândida diz que foi Antônio La Selva quem mandou matar Samuel.

Daniel fica noivo de Graça. Irene tenta convencer Antônio de que Daniel deve ser o filho sucessor do marido. Antônio não gosta de saber que Aline está viva. Caio nega para Antônio que tenha ajudado Aline. Antônio orienta Daniel a negociar a compra das terras de Aline.

Caio afirma para Angelina que Antônio o culpa pela morte de sua mãe, Agatha. Marino aconselha Aline a não enfrentar Antônio. Aline decide morar no paiol com Jussara e João. Aline deixa claro para Daniel que não venderá as terras para Antônio.

Ademir diz a Antônio que sabe o porquê do irmão querer as terras de Aline. Aline demonstra seu propósito em cuidar das terras que herdou de Samuel.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.