Que horas começa o 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (11)

A novela 'Terra e Paixão' desta quinta (11) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Irene alerta Graça para ficar de olho na admiração que Daniel nutre por Aline, e sugere que a moça engravide do filho.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA QUINTA (11)

Antônio pede a Silvério que descubra para quem Aline enviou o relatório. Irene alerta Graça para ficar de olho na admiração que Daniel nutre por Aline, e sugere que a moça engravide do filho. Cândida aconselha Caio a enfrentar Antônio.

Diante da desconfiança de Irene, Petra diz à mãe que fez uma pesquisa na internet que comprova que Luigi é milionário. Ademir concorda em atender ao pedido de Caio para comprar sementes de milho na cooperativa em seu nome e oferecer a Aline.

Jussara repreende Aline por não ter aceitado a proposta de Antônio, com receio do que possa acontecer com sua filha. Graça segue a orientação de Irene e tenta engravidar de Daniel. Mara entrega as sementes para Aline e diz que foi o filho de Antônio quem comprou para ela.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.