Que horas começa o 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (10)

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA QUARTA (10)

Aline se afasta de Caio e pede para o rapaz ir embora. Lucinda tenta tranquilizar Odilon sobre Anely, sem saber que a irmã se exibe pela webcam em troca de dinheiro. Caio e Daniel conversam sobre as paixões que estão sentindo, sem que ambos saibam que se referem à mesma mulher.

Antônio não admite que Luigi se hospede em sua casa, e Irene sugere a Petra que o italiano fique na pousada. Aline avisa a Antônio que enviou um relatório denunciando o produtor rural para uma amiga jornalista, pedindo para divulgar as informações escritas, caso aconteça algo com ela ou com João.

Antônio conta a Irene que Aline o ameaçou. Tadeu garante a Aline que ninguém irá ajudá-la na cooperativa.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo. Contudo, a novela vai ao ar nesta quarta (10) às 20h35.