Que horas começa o Planeta Atlântida? Veja onde assistir

Considerado o maior festival musical do Sul do país, o Planeta Atlântida aconteceu neste fim de semana em Xangri-Lá, no Interior do Rio Grande do Sul. Com mais de 20 horas de show, o evento contou com apresentações de grandes nomes da música nacional.

Veja também

Entre os cantores que subiram ao palco do festival, estão Thiaguinho, Luísa Sonza, Ludmilla e Pedro Sampaio. Além deles, o evento também recebeu Alok, NX Zero e Matuê.

QUE HORAS COMEÇA A TRANSMISSÃO DO 'PLANETA ATLÂNTIDA'?

Apesar do festival ter acontecido na sexta (2) e no sábado (3), as apresentações serão transmitidas pela TV Globo apenas neste domingo (4), a partir de 00h30, após o Big Brother Brasil 24.