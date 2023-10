Que horas começa o Pipoca da Ivete? Veja detalhes do programa deste domingo (29)

A “Pipoca da Ivete” vai ao ar neste domingo (29), após “Temperatura Máxima”, na TV Globo. Comandado pela cantora Ivete Sangalo, o programa receberá as atrizes Mariana Ximenes e Taís Araujo e o cantor Péricles.

Neste domingo, o público conhecerá o casal vencedor da primeira temporada do ‘Meu Namorado é Melhor’. Depois de seis rodadas eliminatórias, os casais Allex Reis e Érika, do Rio de Janeiro, e Marcos Oorun e Isabela, da Bahia, chegam à final da competição. Nesta última etapa, os namorados finalistas fazem a apresentação em grupo com Ivete Sangalo, soltando a voz com a música ‘Beleza Rara’, sucesso da Banda Eva.

Já na dinâmica de aposta, as namoradas são surpreendidas com uma nova regra: elas devem apostar todo o valor em um só candidato, seja no próprio namorado ou não. Quem escolher pelo namorado mais bem avaliado pela plateia, dobra a quantia que levará para casa.

QUE HORAS COMEÇA 'PIPOCA DA IVETE' HOJE?

Sob o comando de Ivete Sangalo, o programa 'Pipoca da Ivete' vai ao ar aos domingos a partir de 14h20, na TV Globo.