Que horas começa o No Limite 2023, hoje, quinta-feira (13)?

Um episódio especial do programa "No Limite – Amazônia" será exibido nesta quinta-feira (13), às 22h55, conforme o horário de Brasília. O reality show será exibido na TV Globo, logo após o capítulo de 'Cine Holliúdy'.

O apresentador Fernando Fernandes convidará o público a embarcar no propósito da experiência da atração e no mundo de ‘No Limite – Amazônia’ com ele.

O programa terá ídolos de imunidade escondidos, comidas exóticas além de uma nova dinâmica.

QUE HORAS COMEÇA O NO LIMITE?

O programa será às 22h55, pelo horário de Brasília, nesta quinta-feira (13).

COMO ASSISTIR AO NO LIMITE? A nova temporada do ‘No Limite – Amazônia’ vai ao ar às, às terças e quintas, na TV Globo, após a novela ‘Terra e Paixão’. O reality também vai ao ar no Multishow às quartas e sextas, sempre às 23h.