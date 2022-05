Que horas começa o No Limite 2022, hoje, quinta-feira (19)?

O programa "No Limite" será exibido nesta quinta-feira (19), às 22h30, conforme o horário de Brasília. O reality show vai ao ar na TV Globo, logo após o episódio da novela 'Pantanal'.

No sexto episódio da temporada, mais um participante da disputa de resistência será eliminado. A prova de imunidade da semana decidirá qual das equipes, Sol ou Lua, vai perder e ter de votar entre si.

Mais dinâmicas de resistência, trabalho grupo e convivência de tribos serão mostradas no episódio.

Os integrantes da tribo Lua devem repercutir os próximos passos da equipe e comentar a perda do terceiro integrante seguido, com a eliminação de Shirley no último episódio.

Ao fim do programa, 18 participantes restarão na disputa pelos R$ 500 mil.

Que horas começa No Limite?

O programa vai ao ar às terças e quintas depois da novela Pantanal. Hoje, o programa será exibido às 22h30.