Que horas começa o Masterchef Profissionais hoje? Veja onde assistir e quais as provas de hoje (4)

O programa desta terça-feira (4) do reality Masterchef Profissionais 2022 começa às 22h30. O programa vai ao ar toda terça-feira na Band TV, com transmissão simultânea no site da emissora (mediante cadastro) e no aplicativo Bandplay.

Este será o quarto episódio da quarta temporada do MasterChef Profissionais 2022. Cozinheiros experientes, entre chefs de cozinha e donos de restaurantes, disputam o título de campeão e vários prêmios.

No episódio da última terça-feira (27), a cozinheira Ellen foi eliminada, após falhar em uma prova de frutos-do-mar. A pernambucana não conseguiu ter um desempenho positivo já na primeira prova do programa, sem destaque no leilão de cortes bovinos.

Já no segundo episódio da temporada, o participante Marcellus foi eliminado por erros de confecção do prato poboy, clássico lanche estadunidense.

Como será o Masterchef Profissionais nesta terça (4)?

Os participantes serão desafiados a elaborar uma sobremesa oriental. Para ajudá-los, a chef Vivianne Wakuda dará uma aula sobre as bases da confeitaria japonesa.

O teaser do episódio mostra a apresentadora Ana Paula Padrão sendo sincera com os participantes. "Sinto muito informar para vocês, mas vocês vão fazer uma das provas mais desafiadoras que a gente já viu no MasterChef”, afirmou.

Já na prova eliminatória, os cozinheiros devem elaborar pratos usando queijos franceses como destaque.