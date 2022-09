Que horas começa o Masterchef Profissionais hoje? Veja onde assistir ao episódio desta terça (20)

O reality Masterchef Profissionais 2022 começa às 22h30 desta terça-feira (27), na Band TV. O programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

No programa, chefs de cozinha e até donos de restaurantes disputam o título de campeão da 4ª temporada, além de uma lista de prêmios.

No primeiro episódio, três participantes foram eliminados: Thyago, Claudinha e Luciane. Já no episódio da última terça (20), o cozinheiro Marcelus foi eliminado por erros de confecção do prato poboy, clássico lanche estadunidense.

Como será o Masterchef Profissionais nesta terça (27)?

Durante o programa, os participantes Diego e Hichel queimarão os dedos na busca por cozinhar os pratos com agilidade, conforme o Uol.

Todos os integrantes precisarão preparar alguma receita com frutos do mar, com os mais variados tipos de pescados: lambreta, vieira, camarão da Patagônia, ostra, sururu, centolla, polvo, lagosta, caranguejo, lula, siri, mexilhão, ouriço, vôngole e lagostim.