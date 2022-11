Que horas começa o Masterchef+ hoje? Veja detalhes do programa desta terça (29)

COMO SERÁ O MASTERCHEF+ DESTA TERÇA?

Logo no início do programa, dançarinos com figurinos dos anos 1960 prometem agitar a cozinha do reality gastronômico. E Ana Paula Padrão fará o anúncio do primeiro desafio da noite: o preparo do prato favorito do cantor e também apresentador Ronnie Von.

Após contar os casos marcantes da carreira e interpretar alguns dos seus grandes sucessos, o convidado finalmente revelará sua receita preferida: chateaubriand com sauce béarnaise.

Os jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo, Erick Jacquin e o próprio homenageado darão dicas de como elaborar o filé e o molho emulsionado.