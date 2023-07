Que horas começa o MasterChef hoje, terça-feira (4)?

O décimo episódio de MasterChef 2023 vai ao ar às 22h30, desta terça-feira (4), na Band TV. O programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

No episódio de hoje, os participantes vão ser divididos em duas equipes e deverão preparar um bolo de festa. O prato precisa ter três camadas de massa e duas de recheio.

Além disso, o grupo precisará fazer 60 docinhos tipicamente brasileiros, sendo 20 brigadeiros, 20 quindins e 20 camafeus.

QUE HORAS COMEÇA 'MASTERCHEF' HOJE?

Sob o comando de Ana Paula Padrão, o reality 'MasterChef 2023' vai ao ar às terças-feiras a partir de 22h30. O programa é transmitido simultaneamente pelo site da emissora e pelo aplicativo Bandplay.

No dia seguinte, você pode assistir ao episódio completo no YouTube do MasterChef Brasil.