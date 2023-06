Que horas começa o Masterchef hoje, terça-feira (27)?

O nono episódio de Masterchef 2023 vai ao ar às 22h30, desta terça-feira (27), na Band TV. O programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

No episódio de hoje, os participantes vão duelar com pratos da culinária internacional. Eles vão se virar com itens típicos da Espanha, França, Itália, Portugal, Estados Unidos e Argentina.

Os competidores encontrarão proteínas típicas de cada região como, polvo, magret de pato, bisteca fiorentina, sardinha, bife de chorizo de búfalo e molleja (timo bovino).

Cada participante deverá desafiar um de seus adversários a utilizar o mesmo ingrediente. O melhor de cada dupla se salva e os piores vão para a eliminação.

PROVA DE ELIMINAÇÃO

Na Prova de Eliminação, os cozinheiros terão de fazer um prato em homenagem à gastronomia da África. A convida, a chef Dida Nascimento, mostrará uma mesa com sete pratos de sete países africanos como bobotie (África do Sul), caril de camarão (Moçambique), cuscuz marroquino (Marrocos), mafé boeuf (Senegal), muamba de galinha com fufu (Angola), polvo e casca (Tanzânia) e lüderitz (Namíbia).

O cozinheiro amador que menos impressionar os jurados com sua iguaria, deixa a competição.

QUE HORAS COMEÇA 'MASTERCHEF' HOJE?

Sob o comando de Ana Paula Padrão, o reality 'Masterchef 2023' vai ao ar às terças-feiras a partir de 22h30. O programa é transmitido simultaneamente pelo site da emissora e pelo aplicativo Bandplay.

No dia seguinte, você pode assistir ao episódio completo no YouTube do MasterChef Brasil.