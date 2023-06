Que horas começa o Masterchef hoje, terça-feira (20)?

O oitavo episódio de Masterchef 2023 vai ao ar às 22h30, desta terça-feira (20), na Band TV. O programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

No episódio de hoje, os participantes irão passar por uma prova externa na icônica Sala São Paulo, em SP, reunindo 100 ex-participantes – incluindo campeões de outras edições – além da presença dos músicos da Família Lima.

PROVA EXTERNA

Para recepcionar os convidados, os concorrentes serão divididos em dois times que deverão apresentar um trio de finger foods em homenagem à gastronomia brasileira para 100 ex-participantes do talent show e os músicos da Família Lima, que prepararam um show exclusivo para a ocasião.

A equipe perdedora retorna à cozinha do MasterChef para uma prova técnica com a temática mais temida por todos: a confeitaria.

Para não irem embora para casa, os cozinheiros deverão reproduzir uma receita muito brasileira, mas que tem origem em Portugal, feita à base de coco e ovo: a famosa bala de coco caramelizada, também conhecida como bala baiana, de vidro ou de ovo.

QUE HORAS COMEÇA 'MASTERCHEF' HOJE?

Sob o comando de Ana Paula Padrão, o reality 'Masterchef 2023' vai ao ar às terças-feiras a partir de 22h30. O programa é transmitido simultaneamente pelo site da emissora e pelo aplicativo Bandplay.

No dia seguinte, você pode assistir ao episódio completo no YouTube do MasterChef Brasil.