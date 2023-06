Que horas começa o Masterchef hoje, terça-feira (13)?

O sétimo episódio de Masterchef 2023 vai ao ar às 22h30, desta terça-feira (13), na Band TV. O programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

No episódio de hoje, os participantes vão encarar o desafio de eliminação. Cada candidato precisará preparar um trio de coxas creme perfeito, acompanhado de molho que harmonize com o salgado.

Chef convidado

O chef convidado Paulo Machado estará presente na primeira prova da noite. Conhecido por ser especialista da culinária do Pantanal, ele vai apresentar receitas típicas.

Os competidores serão apresentados a pratos como: sarrabulho, pintado a urucum, jacalhoada, sobá, arroz carreteiro com banana-da-terra e batidinho de maxixe.

QUE HORAS COMEÇA 'MASTERCHEF' HOJE?

Sob o comando de Ana Paula Padrão, o reality 'Masterchef 2023' vai ao ar às terças-feiras a partir de 22h30. O programa é transmitido simultaneamente pelo site da emissora e pelo aplicativo Bandplay.

No dia seguinte, você pode assistir ao episódio completo no YouTube do MasterChef Brasil.