Que horas começa o MasterChef hoje, terça-feira (11)?

O décimo primeiro episódio de MasterChef 2023 vai ao ar às 22h30, desta terça-feira (11), na Band TV. O programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

Hoje é dia de leilão no MasterChef. A cada espécie revelada por Ana Paula Padrão, os competidores vão dando lances maiores e, com isso, diminuem o tempo disponível para o preparo, o que os coloca em uma situação complicada.

Entre as opções disponíveis estarão: namorado, vermelho, tainha, prejereba, anchova, pargo, manjuba, peixe-porco, carapau, olho de boi e dourado-do-mar.

Na prova de eliminação, os participantes terão de fazer algo que muita gente pode considerar simples ou até sem graça, mas na verdade demanda muita técnica: uma sopa fria perfeita.

Após a prova, descobriremos qual será o Top 10 desta edição.

QUE HORAS COMEÇA 'MASTERCHEF' HOJE?

Sob o comando de Ana Paula Padrão, o reality 'MasterChef 2023' vai ao ar às terças-feiras a partir de 22h30. O programa é transmitido simultaneamente pelo site da emissora e pelo aplicativo Bandplay.

No dia seguinte, você pode assistir ao episódio completo no YouTube do MasterChef Brasil.