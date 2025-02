Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (9)?

Mais um programa "Fantástico" vai ao ar neste domingo (9). Apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, a produção irá ao ar às 20h30, após o "Domingão com Huck".

Entre as reportagens, o dominical investiga as polêmicas em torno da exploração da usina Angra 3, uma das maiores reservas de urânio do Brasil, e a retomada dos investimentos para aumentar a produção de energia nuclear.

Também neste domingo, a série “Deu Petch” chega ao segundo dos quatro episódios da série que marca o retorno de Xuxa à Globo. O projeto envolve a paixão da apresentadora pelos animais, e acompanha de perto o processo de resgate e adoção de bichos abandonados e o trabalho feito por ONGs e voluntários para deixá-los prontos para ter um novo lar.

Além disso, Paulo Vieira apresenta o segundo episódio quadro "Devolve Aí", no qual o humorista vai atrás de pessoas que pegaram algo emprestado e nunca devolveram, promovendo o reencontro entre o dono e o colega que “esqueceu” do empréstimo.

A atração apresenta, ainda, uma entrevista com MC Cabelinho. O artista fala sobre o Nando, personagem do filme ‘Confia: Sonho de Cria’, comédia romântica que estreou no Globoplay neste sábado (8).

Que horas começa o Fantástico hoje (9)?

O Fantástico começa a partir das 20h30 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 23h35.

Reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana, com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta.

