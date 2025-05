Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (25/05)?

Com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta, o 'Fantástico' deste domingo (25) irá ao ar às 20h30, após o 'Domingão com o Huck', segundo a TV Globo.

A edição deste fim de semana contará com a presença do cantor e ator Seu Jorge, que encarou o desafio de responder todas as perguntas do quadro ‘Pode Perguntar’, que foi um sucesso na estreia no mês passado com a atriz Vera Fischer.

A repórter Renata Capucci foi até a Flórida conhecer em primeira mão o parque temático mais imersivo do mundo, e vai mostrar todos os detalhes dessa novidade em uma reportagem especial.

Álvaro Pereira Júnior vai reconstituir os passos e a história de Sergey Cherkasov, espião russo no Brasil. O repórter visitou a escola de dança que ele frequentava aqui no país.

E as Irmãs Marisa e Marizele e do diácono Giovani, que viralizaram esta semana na internet, marcarão presença no programa deste domingo.

Que horas começa o Fantástico hoje (25)?

O 'Fantástico' vai ao ar a partir de 20h30 na TV Globo e no Globoplay. A previsão é de que o programa termine às 23h35.

