Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (1º/06)?

Com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta, o "Fantástico" deste domingo (1º) irá ao ar às 20h30, após o "Domingão com o Huck", segundo a TV Globo.

Neste domingo, a revista eletrônica dominical vai investigar um vídeo que anda viralizando nas redes: pessoas com paralisia que tem usado um equipamento inovador e ultra moderno que tem feito elas andarem e ficar de pé.

Em uma reportagem especial, o programa fará um alerta sobre o aumento de acidentes envolvendo motos. São mais de 18 milhões de brasileiros que usam o transporte para trabalhar e viver, mas passam o dia enfrentando engarrafamentos, prazos e a exaustão.

A equipe do Fantástico também veio até Fortaleza conhecer a Escola Municipal Geisa Firmo Gonçalves, que leva esse nome da professora que foi morta no sequestro do ônibus 174, tragédia que abalou o Rio de Janeiro no ano 2000, e conversou com os sobreviventes desse evento trágico que completa 25 anos este ano.

O 'Fantástico' vai ao ar a partir de 20h30 na TV Globo e no Globoplay. A previsão é de que o programa termine às 23h35.

