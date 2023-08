Que horas começa o Canta Comigo hoje, domingo (6)?

O Canta Comigo Teen, reality musical da Record TV apresentado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, vai ao ar neste domingo (6), às 18h. Nesta edição, acontece a sexta classificatória, da quarta temporada, do programa musical.

Apostando em estilos musicais diferenciados, os novos talentos visam impressionar os 100 jurados, que ficam posicionados em um grande painel colorido avaliando e comentando as apresentações. Quem vencer a atração musical leva para casa o prêmio de R$ 200 mil.

Se qualquer um deles gostar da performance, pode se levantar e cantar junto ao competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos são acumulados, sendo que cada pessoa é equivalente a um ponto ganho.

Que horas começa o Canta Comigo hoje?

O programa começa às 18h, neste domingo, na tela da Record TV.

Músicas

Conforme a emissora, nesta semana, as músicas escolhidas pelos participantes são: Something's Got a Hold on Me, da diva Christina Aguilera; I Want It That Way, do grupo Backstreet Boys; Eu Não Vou, homenagem ao Fat Family; Tá Escrito, sucesso do Revelação; Poker Face, hit da Lady Gaga; O Mundo é um moinho, clássico do Cartola; God is a Woman, da aclamada Ariana Grande; Esse Tal de Roque Énrow, da eterna Rita Lee e (You Make Me Feel) A Natural Woman, de ninguém mais que Aretha Franklin!