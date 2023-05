Que horas começa o Canta Comigo hoje, domingo (28)?

O Canta Comigo, reality musical da Record TV apresentado por Rodrigo Faro, vai ao ar neste domingo (28), às 18h. Nesta edição, acontece a última classificatória do programa.

Apostando em estilos musicais diferenciados, os novos talentos têm como objetivo impressionar os 100 jurados, que ficam posicionados em um grande painel colorido avaliando e comentando as apresentações. Quem vencer a atração musical leva para casa o prêmio de R$ 300 mil.

Se qualquer um deles gostar da performance, pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos são acumulados, sendo que cada pessoa é equivalente a um ponto ganho.

Que horas começa o Canta Comigo hoje?

O programa começa às 18h, neste domingo, na tela da Record TV.

Músicas

De acordo com a emissora, nesta semana, as músicas escolhidas pelos participantes são: Beatriz, de Chico Buarque; A Voz do Morro, de Jair Rodrigues; Who You Are, deJessie J; Flowers, de Miley Cyrus; Dio Como Ti Amo, de Gigliolla Cinquetti; Learn To Fly, do Foo Fighters; Choram As Rosas, de Bruno & Marrone; Wherever Will You Go, do The Calling; Can´t Help Falling In Love, de Elvis Presley e A Loba, de Alcione.