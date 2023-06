Que horas começa o Canta Comigo hoje, domingo (11)?

O Canta Comigo, reality musical da Record TV apresentado por Rodrigo Faro, vai ao ar neste domingo (11), às 18h. Nesta edição, acontece a primeira semifinal do programa.

Nove semifinalistas talentosíssimos encaram o paredão de jurados mais uma vez. Mas apenas dois seguem para a grande final. Quem emocionar os 100 especialistas vai para o pódio. Quem vencer a atração musical leva para casa o prêmio de R$ 300 mil.

Se qualquer um deles gostar da performance, pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos são acumulados, sendo que cada pessoa é equivalente a um ponto ganho.

Que horas começa o Canta Comigo hoje?

O programa começa às 18h, neste domingo, na tela da Record TV.

Músicas

De acordo com a emissora, os candidatos vão cantar os hits: É o Amor, de Zezé Di Camargo & Luciano; Listen To Your Heart, de Roxette; Lovely, de Billie Eilish; Minha Metade, do grupo Só Pra Contrariar; Caruso, de Lúcio Dalla; It Will Rain, de Bruno Mars; Um Dia de Domingo, de Tim Maia; Smells Like a Teen Spirit, do Nirvana, e Andanças, de Beth Carvalho.