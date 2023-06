Que horas começa o Canta Comigo hoje, domingo (04)?

O Canta Comigo, reality musical da Record TV apresentado por Rodrigo Faro, vai ao ar neste domingo (4), às 17h45. Nesta edição, acontece o primeiro episódio da fase de repescagem.

Onze participantes vão se apresentar e ter a chance de voltar para a competição, mas apenas duas vagas serão preenchidas, o que deixará a disputa ainda mais emocionante.

Apostando em estilos musicais diferenciados, os novos talentos têm como objetivo impressionar os 100 jurados, que ficam posicionados em um grande painel colorido avaliando e comentando as apresentações. Quem vencer a atração musical leva para casa o prêmio de R$ 300 mil.

Se qualquer um deles gostar da performance, pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos são acumulados, sendo que cada pessoa é equivalente a um ponto ganho.

Que horas começa o Canta Comigo hoje?

O programa começa às 17h45, neste domingo, na tela da Record TV.

Músicas

De acordo com a emissora, para ter a segunda chance no game, os candidatos vão cantar, nessa semana, os hits: Banho de Lua, de Celly Campello; Earned It, de The Weeknd; Diamonds, Rihanna; Estoy Aqui, de Shakira; How Could An Angel Break My Heart, de Toni Braxton; Vermelho, de Fafá de Belém; We Are the World, de USA for África; Um Dia Um Adeus, de Guilherme Arantes; Meu Disfarce, de Bruno e Marrone; Temporal de Amor, do cantor Leonardo e Who Wants To Live Forever, do Queen.